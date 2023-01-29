Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Сан-Хосе», Барабанов третья звезда

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:6).

35-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан форвард «Шаркс» Логан Кутюр, на счету которого 5 (2+3) очка. Третья звезда — его партнер по команде Александр Барабанов, который набрал 3 (1+2) очка.

После этого матча «Питтсбург» с 57 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 41 очком — на 13-й строчке Запада.