Свечников признан второй звездой матча с «Ванкувером»

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:1).

Россиянин в этой игре набрал два очка. В его активе две результативные передачи.

Первой звездой стал форвард «Каролины» Мартин Нечас. В его активе одно очко и один результативный пас. Третья звезда — еще один нападающий хозяев Винсент Трочек с аналогичным показателем.