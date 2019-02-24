"Айлендерс" в гостях обыграл "Ванкувер"

"Айлендерс" выиграл у "Ванкувера" (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кейси Сизиакс, Райан Пулок, Энтони Бовилье и Кэл Клаттербак.

Команда набрала 79 очков и занимает третье место на Востоке. У "Ванкувера" 60 очков и 12-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Айлендерс" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Сизикас - 17 (Бойчак, Тэйвз), 4:48 - 0:1. Пулок - 7 (Барзал, Пелеч), 14:05 - 0:2. Бовилье - 14 (Бэйли, Филппула), 42:34 - 0:3. Клаттербак - 8 (п.в., Нельсон), 58:46 - 0:4.



Вратари: Маркстрем (56:31 - 58:46) - Ленер (13:22 - 14:05).



Штраф: 2 - 8.



Броски: 36 (15+15+6) - 23 (11+3+9).



Наши: Голдобин (19.58/3/-1) - -.



24 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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