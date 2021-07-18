«Айлендерс» переподпишет контракт с Энди Грином
01:18
Защитник «Айлендерс» Энди Грин подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
По сведениям источника, 38-летний американец согласовал годичный контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов и 250 тысяч бонусом.
В минувшем сезоне Грин провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.
Читайте также
«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю