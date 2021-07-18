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«Айлендерс» переподпишет контракт с Энди Грином

01:18
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Защитник «Айлендерс» Энди Грин подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

По сведениям источника, 38-летний американец согласовал годичный контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов и 250 тысяч бонусом.

В минувшем сезоне Грин провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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