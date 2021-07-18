«Айлендерс» переподпишет контракт с Энди Грином

Защитник «Айлендерс» Энди Грин подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

По сведениям источника, 38-летний американец согласовал годичный контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов и 250 тысяч бонусом.

В минувшем сезоне Грин провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.