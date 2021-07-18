Вратарь «Монреаля» Прайс может отказаться от запрета на перемещение перед драфтом расширения

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс может отказаться от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

По сведениям источника, «Канадиенс» еще не составили окончательный список защищенных игроков, однако есть мнение, что клуб обсуждал с 33-летним канадцем отказ от своего пункта в контракте о запрете перемещения.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол.

Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля.