"Айлендерс" обыграли "Питтсбург" и прошли в следующий раунд плей-офф

"Айлендерс" выиграли у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.

В составе победителей отличились Джордан Эберле,Брок Нельсон и Джош Бэйли. У хозяев шайбу забросил Джейк Гюнтцель. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

В следующем раунде "Айлендерс" сыграют с победителем пары "Вашингтон" - "Каролина".

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Восточная конференция

"Питтсбург" - "Айлендерс" - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гюнтцель - 1 (Кросби, Маккэн), 0:35 - 1:0. Эберле - 4 (Барзал, Мэйфилд), 2:09 - 1:1. Нельсон - 3 (Бэйли, Кюнхакль), 18:06 - 1:2. Бэйли - 3 (п.в., Филппула), 59:22 - 1:3.



Вратари: Мюррей (58:25 - 59:22, 59:28) - Ленер.



Штраф: 8 - 8.



Броски: 33 (10+14+9) - 26 (7+10+9).



Наши: Малкин (19.17/2/-1) - -.



17 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии - 0-4

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