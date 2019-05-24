Ассоциация игроков НХЛ сделала заявление по сокращению дисквалификации Войнова

Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) выступила с заявление по поводу решения беспристрастного арбитра относительно отстранения российского защитника Вячеслава Войнова. Наказание было сокращено вдвое засчет того, что он пропустил сезон-2018/19.

"Соглашение между НХЛ и NHLPA дает игрокам право обжаловать решение у независимого арбитра. Это основополагающее право на надлежащую правовую процедуру призвано обеспечить такой порядок, чтобы даже в сложных случаях, связанных с насилием в семье, дисциплинарные процедуры и решения НХЛ были справедливыми и последовательными", 0 говорится в заявлении.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

НХЛ вдвое сократила дисквалификацию Вячеслава Войнова

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