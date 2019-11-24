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«Аризона» на выезде обыграла «Лос-Анджелес», Прохоркин забросил одну шайбу

02:39
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«Аризона» выиграла у «Лос-Анджелеса» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Фил Кессел, Лоусон Круз и Кристиан Фишер. У хозяев забивали Анже Копитар и Николай Прохоркин.

«Лос-Анджелес» с 19-ю очками остался последним на Западе. «Аризона» набрала 28 очков и занимает пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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