«Аризона» на выезде обыграла «Лос-Анджелес», Прохоркин забросил одну шайбу

«Аризона» выиграла у «Лос-Анджелеса» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Фил Кессел, Лоусон Круз и Кристиан Фишер. У хозяев забивали Анже Копитар и Николай Прохоркин.

«Лос-Анджелес» с 19-ю очками остался последним на Западе. «Аризона» набрала 28 очков и занимает пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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