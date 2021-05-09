Арбитр НХЛ Расико завершил карьеру. В 2012-м он столкнулся с Волченковым перед голом в финале Кубка Стэнли

Линейный судья Пьер Расико завершил карьеру в НХЛ, сообщает официальный Twitter лиги.

Матч регулярного чемпионата между «Флоридой» и «Тампой» стал последним для 54-летнего арбитра. Расико начал свою карьеру в 2007 году, работал на 10 финалах Кубка Стэнли, а также на Олимпиаде-2006. Во время шестого матча финальной серии Кубка Стэнли Расико столкнулся с защитником «Нью-Джерси» Антоном Волченковым, после чего «Лос-Анджелес» забросил четвертую шайбу в матче и выиграл серию.