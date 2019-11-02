Антон Худобин: «Когда ты не очень много играешь, то начинаешь слишком много думать»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин, после победы над «Колорадо» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что нашел свой игровой ритм. Россиянин отразил 38 бросков этой ночью и был признан третьей звездой встречи.

— Когда ты не очень много играешь, то начинаешь слишком много думать, — цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. — Ты перестаешь чувствовать шайбу, не видишь ее, и все такое. Мне нравится, когда я в ритме. Я не говорю, что было легко. Но когда ты находишь свой темп и играешь несколько дней, у тебя все идет хорошо.

Отметим, что Худобин одержал три победы подряд и пропустил всего три шайбы.