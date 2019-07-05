Андрей Василевский: "Было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года"

Вратарь "Тампы" и сборной России Андрей Василевский поделился мнением о желаемой периодичности турниров сборных.

– Если на Олимпиаду никто не поедет и Кубка мира не будет, то нет турниров сборных, где собираются все сильнейшие, – рассказал Василевский в интервью ТАСС. – Остается чемпионат мира, хотя бы там сильные игроки соберутся в сборных. Мне кажется, было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года.

Перед началом сезона тяжело играть такие турниры. 20–25 дней на чемпионат, думаю, игроки НХЛ не приедут. Я по себе знаю, если хорошо проводишь плей-офф, то месяц отдыхаешь, а потом уже надо готовиться к новому сезону. Даже сыграв 100 игр, легче приезжать на чемпионат мира, чем перед сезоном.

По итогам прошлого сезона 24-летний вратарь стал лауреатом "Везина Трофи" и помог "Тампе" с явным отрывом выиграть регулярный чемпионат. На чемпионате мира-2019 провел за сборную 8 матчей, пропустив 13 шайб и отразив 94,6% бросков.