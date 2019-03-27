"Анахайм" обыграл "Ванкувер"

"Ванкувер" на своем льду проиграл "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Для "Кэнакс" это третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Анахайм" - 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Голы: Стил - 2, 9:09 - 0:1. Виртанен - 15 (Шаллер, Бигл), 12:50 - 1:1. Эдлер - 9 (Лейво, Стэчер), 19:00 - 2:1. Стил - 3 (Шервуд), 32:16 - 2:2. Стил - 4 (буллит), 39:09 - 2:3. Ракелль - 15 (бол., Хенрик, Терри), 47:44 - 2:4. Шервуд - 6, 51:22 - 2:5. Лейво - 14, 53:34 - 3:5. Пирсон - 14 (Стэчер, Хорват), 54:28 - 4:5.

Вратари: Маркстрем (57:55) - Гибсон.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 32 (10+6+16) - 24 (11+9+4).

27 марта. Ванкувер. Rogers Arena.