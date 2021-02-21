«Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов сделал две голевые передачи

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

Дубль на счету Кевина Фиалы, еще по шайбе забросили Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Джоэль Эрикссон. Хозяева ответили точным броском Дэвида Бэкеса. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

После этого матча «Миннесота» с 16 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 15 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Цуккарелло — 1 (Капризов, Сперджен), 15:07 — 0:1. Фиала — 5, 16:17 — 0:2. Фиала — 6 (бол., Гринуэй, Дамба), 23:00 — 0:3. Бэкес — 2 (Махура, Шаттенкирк), 36:29 — 1:3. Раск — 4 (Капризов, Цуккарелло), 45:45 — 1:4. Эрикссон Эк — 6 (Хартман, Фиала), 54:26 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (6+9+12) — 29 (11+9+9).

Наши: — - Капризов (16.45/0/+1).

21 февраля. Анахайм. Honda Center.