Овечкин поздравил Кросби с тысячей матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с тысячным матчем в НХЛ.

«Привет, Сид. Поздравляю тебя с тысячной игрой. Это серьезная цифра. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты — один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в Twitter «Питтсбурга».

A rivalry steeped in respect. pic.twitter.com/sxcRd2a8m4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 21, 2021

На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру провел в «Питтсбурге», 1278 (468+810) очков.