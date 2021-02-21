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Овечкин поздравил Кросби с тысячей матчей в НХЛ

07:15
Сидни Кросби и Александр Овечкин. Фото nhl.com
Сидни Кросби и Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с тысячным матчем в НХЛ.

«Привет, Сид. Поздравляю тебя с тысячной игрой. Это серьезная цифра. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты — один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в Twitter «Питтсбурга».

На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру провел в «Питтсбурге», 1278 (468+810) очков.

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