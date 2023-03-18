«Анахайм» одержал победу над «Коламбусом». У Марченко «-3»
«Анахайм» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение подряд.
Российский нападающий гостей Кирилл Марченко сыграл 18 минут и сделал 2 броска по воротам соперника при показателе полезности «-3».
«Дакс» набрали 56 очков и идут на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции с 49 очками.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Коламбус» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Голы: Зеграс — 22 (Строум, Макгинн), 3:19 — 1:0. Бланкенбург — 4 (Фоуди), 10:57 — 1:1. Харрингтон — 2 (Терри, Бенуа), 14:37 — 2:1. Дженнер — 23 (Годро, Лайне), 19:29 — 2:2. Комтуа — 8 (Грант, Бенуа), 23:44 — 3:2. Силлинджер — 3 (бол., Джонсон, Бемстрем), 36:35 — 3:3. Терри — 20 (Уайт, Мактавиш), 42:25 — 4:3. Лайне — 22 (бол., Боквист, Хатчинсон), 46:43 — 4:4. Джонс — 7, 57:23 — 5:4. Харрингтон — 3 (п.в.), 59:12 — 6:4. Строум — 12 (п.в.), 59:26 — 7:4.
Вратари: Достал — Хатчинсон (58:10 — 59:12, 59:17 — 59:26).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 38 (13+11+14) — 42 (15+13+14).
Наши: — - Марченко (17.55/2/-3).
18 марта. Анахайм. Honda Center. 13475 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|33
|37
|73
|7
|Филадельфия
|68
|25
|43
|61
|8
|Коламбус
|68
|21
|47
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|67
|51
|16
|107
|2
|Торонто
|68
|41
|27
|91
|3
|Тампа-Бэй
|69
|41
|28
|88
|4
|Флорида
|68
|34
|34
|75
|5
|Баффало
|68
|33
|35
|72
|6
|Оттава
|68
|33
|35
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|69
|27
|42
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|67
|39
|28
|84
|4
|Виннипег
|69
|38
|31
|79
|5
|Нэшвилл
|66
|34
|32
|75
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|69
|38
|31
|84
|4
|Сиэтл
|68
|38
|30
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|5 : 2
|18.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|5 : 2
|18.03
|05:00
|
Анахайм – Коламбус
|7 : 4
|18.03
|20:00
|
Детройт – Колорадо
|- : -
|18.03
|21:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|18.03
|21:00
|
Миннесота – Бостон
|- : -
|18.03
|23:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|131
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|101
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|97
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|57
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|67
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|67
|45
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.28