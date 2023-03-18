«Анахайм» одержал победу над «Коламбусом». У Марченко «-3»

«Анахайм» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий гостей Кирилл Марченко сыграл 18 минут и сделал 2 броска по воротам соперника при показателе полезности «-3».

«Дакс» набрали 56 очков и идут на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции с 49 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Коламбус» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Голы: Зеграс — 22 (Строум, Макгинн), 3:19 — 1:0. Бланкенбург — 4 (Фоуди), 10:57 — 1:1. Харрингтон — 2 (Терри, Бенуа), 14:37 — 2:1. Дженнер — 23 (Годро, Лайне), 19:29 — 2:2. Комтуа — 8 (Грант, Бенуа), 23:44 — 3:2. Силлинджер — 3 (бол., Джонсон, Бемстрем), 36:35 — 3:3. Терри — 20 (Уайт, Мактавиш), 42:25 — 4:3. Лайне — 22 (бол., Боквист, Хатчинсон), 46:43 — 4:4. Джонс — 7, 57:23 — 5:4. Харрингтон — 3 (п.в.), 59:12 — 6:4. Строум — 12 (п.в.), 59:26 — 7:4.

Вратари: Достал — Хатчинсон (58:10 — 59:12, 59:17 — 59:26).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (13+11+14) — 42 (15+13+14).

Наши: — - Марченко (17.55/2/-3).

18 марта. Анахайм. Honda Center. 13475 зрителей.