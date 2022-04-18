«Торонто» установил новый рекорд франшизы по очкам и победам за сезон

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» (4:2).

«Мэйпл Ливз» одержали 50 побед и набрали 106 очков, что стало новым рекордом франшизы. Также команда обновила рекорд по победам в сезоне. В сезоне-2017/18 «Торонто» набрал 105 очков и одержал 49 побед.

«Торонто» со 106 очками расположился на втором месте в Восточной конференции и гарантировал участие в плей-офф.