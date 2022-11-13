Дубль Тинорди принес «Чикаго» победу над «Анахаймом»
«Чикаго» обыграл «Анахайм» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В составе «Блэкхоукс» дублем отличился Джаред Тинорди, еще одна шайба на счету Филипа Руса. У «Анахайма» забросили Трой Терри и Адам Хенрик.
«Чикаго» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 15 очками в 14 матчах.
«Анахайм» идет на последней, 16-й строчке в конференции с 9 очками в 15 встречах. «Дакс» остаются единственной командой в нынешнем сезоне без побед в основное время.
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«Анахайм» — «Чикаго» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Терри — 6 (Зеграс), 0:19 — 1:0. Хенрик — 5 (Терри, Бенуа), 11:13 — 2:0. Тинорди — 1 (Доми, Кейн), 13:55 — 2:1. Рус — 1 (Кейн, Доми), 24:04 — 2:2. Тинорди — 2, 57:18 — 2:3.
Вратари: Столарз (58:18) — Содерблум.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (19+13+9) — 22 (5+11+6).
Наши: Куликов (21.59/0/-1) — -.
13 ноября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|16
|10
|6
|20
|3
|Каролина
|15
|9
|6
|19
|4
|Рейнджерс
|16
|7
|9
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|13
|2
|26
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|4
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|6
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|8
|5
|17
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|17
|3
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Чикаго
|14
|6
|8
|15
|6
|Аризона
|14
|6
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|17
|10
|7
|21
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|14
|6
|Ванкувер
|15
|4
|11
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 4
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|1 : 3
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|4 : 2
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|3 : 2
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 1
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|4 : 1
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 3
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|2 : 3
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 2
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|4 : 3
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|13
|23
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|15
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|15
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08