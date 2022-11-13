Дубль Тинорди принес «Чикаго» победу над «Анахаймом»

«Чикаго» обыграл «Анахайм» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Блэкхоукс» дублем отличился Джаред Тинорди, еще одна шайба на счету Филипа Руса. У «Анахайма» забросили Трой Терри и Адам Хенрик.

«Чикаго» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 15 очками в 14 матчах.

«Анахайм» идет на последней, 16-й строчке в конференции с 9 очками в 15 встречах. «Дакс» остаются единственной командой в нынешнем сезоне без побед в основное время.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Чикаго» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Терри — 6 (Зеграс), 0:19 — 1:0. Хенрик — 5 (Терри, Бенуа), 11:13 — 2:0. Тинорди — 1 (Доми, Кейн), 13:55 — 2:1. Рус — 1 (Кейн, Доми), 24:04 — 2:2. Тинорди — 2, 57:18 — 2:3.

Вратари: Столарз (58:18) — Содерблум.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (19+13+9) — 22 (5+11+6).

Наши: Куликов (21.59/0/-1) — -.

13 ноября. Анахайм. Honda Center.