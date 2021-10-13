Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Александр Овечкин рассказал о своей травме

13 октября, 22:25
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы.

— Как ты себя чувствуешь?

— Достаточно хорошо.

— Что произошло в матче против «Филадельфии»?

— Я повредил мизинец (смеется).

Да, там было небольшое столкновение. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий. Посмотрим, что будет.

У нас еще есть время, чтобы принять решение, — сказал Овечкин в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу.

Россиянин получил повреждение в заключительном предсезонном матче НХЛ против «Филадельфии» (5:3), когда пытался провести силовой прием против форварда «Флайерз».

«Вашингтон» проведет первый матч в сезоне 14 октября против «Рейнджерс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
2
1