Александр Овечкин рассказал о своей травме

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы.

— Как ты себя чувствуешь?

— Достаточно хорошо.

— Что произошло в матче против «Филадельфии»?

— Я повредил мизинец (смеется).

Да, там было небольшое столкновение. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий. Посмотрим, что будет.

У нас еще есть время, чтобы принять решение, — сказал Овечкин в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу.

Россиянин получил повреждение в заключительном предсезонном матче НХЛ против «Филадельфии» (5:3), когда пытался провести силовой прием против форварда «Флайерз».

«Вашингтон» проведет первый матч в сезоне 14 октября против «Рейнджерс».