Александр Овечкин рассказал о своей травме
13 октября, 22:25
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы.
— Как ты себя чувствуешь?
— Достаточно хорошо.
— Что произошло в матче против «Филадельфии»?
— Я повредил мизинец (смеется).
Да, там было небольшое столкновение. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий. Посмотрим, что будет.
У нас еще есть время, чтобы принять решение, — сказал Овечкин в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу.
Россиянин получил повреждение в заключительном предсезонном матче НХЛ против «Филадельфии» (5:3), когда пытался провести силовой прием против форварда «Флайерз».
«Вашингтон» проведет первый матч в сезоне 14 октября против «Рейнджерс».
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