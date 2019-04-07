Александр Могильный: "Приятно, что мой рекорд превзошел именно Кучеров"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Александр Могильный поздравил форварда "Тампа-Бэй" Никиту Кучерова, побившего его рекорд. Кучеров в матче регулярного чемпионата против "Бостона" набрал 128-е очко, превзойдя достижение Могильного по очкам в сезоне среди россиян.
"Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом", - приводит официальный Инстаграм "Амура" слова Могильного.
Весной 1993 года хабаровчанин Александр Могильный установил для российских игроков в Национальной Хоккейной Лиге планку, которая казалась недостижимой. 76 голов и 127 очков в регулярном сезоне. Спустя два месяца после этого в Москве родился Никита Кучеров. Сегодня он вошёл в историю, записав на свой счёт 128 результативный балл в сезоне. Браво, @nikitakucherov86 Александр Могильный, член Тройного золотого клуба: "Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом".