Александр Могильный: "Приятно, что мой рекорд превзошел именно Кучеров"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Александр Могильный поздравил форварда "Тампа-Бэй" Никиту Кучерова, побившего его рекорд. Кучеров в матче регулярного чемпионата против "Бостона" набрал 128-е очко, превзойдя достижение Могильного по очкам в сезоне среди россиян.

"Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом", - приводит официальный Инстаграм "Амура" слова Могильного.