Александр Кожевников назвал Артемия Панарина великим игроком

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победную шайбу Артемия Панарина в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Питсбурга».

«Панарин всегда хорошо играл. Он свое дело знает! В «Рейнджерс» он уже давно ведущий игрок. Он лидер команды. Посмотрите, сколько джерси с именем Панарина на трибунах. Артем — великий игрок», — сказал Кожевников «СЭ».

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».