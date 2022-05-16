Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре «СЭ» отреагировал на победную шайбу Артемия Панарина в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Питсбурга».

«Он играет на своем уровне, показывает хорошие результаты. То, что забил победный гол — это работа всей команды. Естественно, это значимый гол для команды. Не думаю, что это самый важный гол в его жизни, потому что серия продолжается, они вышли в другой круг. Он молодец, так держать! Желаем ему дальнейших успехов», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной».