Афанасьев в составе «Нэшвилла» забросил первую шайбу в НХЛ

Форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев отливилаы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

22-летний россиянин забросил шайбу на шестой минуте и открыл счет в этой встрече.

Афанасьев забил дебютный гол и очк в НХЛ. Всего на данный момент он провел 17 матчей в сезоне.