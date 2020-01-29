Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал решение капитана команды Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звезд НХЛ. За это лига дисквалифицировала россиянина на одну встречу регулярного чемпионата.

— Что думаете о его решении не поехать в Сент-Луис?

— Для него однозначно это было сложным решением. Чем-то таким, о чем довольно долго думал. Думаю, на этом этапе своей карьеры он понимает, что должен делать, чтобы извлекать из себя на льду все возможное. Все-таки началась вторая половина сезона. Нельзя не учитывать и тот долгий путь до середины июня, который мы прошли в позапрошлом сезоне. Ови почувствовал, что так поступить для него будет правильно.

700 голов станут для него прекрасным достижением, но больше всего он хочет выиграть еще один Кубок Стэнли. Конечно, без него здесь сложно. Но если он чувствует, что лучший способ сделать это — не поехать сюда, я целиком его поддерживаю.

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