Одноклубника Овечкина по «Вашингтону» оштрафовали за симуляцию

Форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», сообщается на официальном сайте лиги.

30-летний американец получил штраф на 2000 долларов за повторную симуляцию в сезоне. Ранее НХЛ признала, что Хэтэуэй симулировал в матче против «Рейнджерс». За третью симуляцию игрок получит штраф в 3000 долларов, а с пятой будет также наказан главный тренер команды. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне Хэтэуэй провел 60 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко при среднем показателе полезности «+19».