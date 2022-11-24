49 сейвов Сорокина стали рекордными для вратаря в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:0) отразил 49 бросков.

Для 27-летнего россиянина это рекордное количество сейвов в одном матче НХЛ.

В текущем сезоне Сорокин провел 15 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 31 шайбу при 93,4 процента отраженных бросков.