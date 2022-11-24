Сорокин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

27-летний россиянин отразил 49 бросков в матче против «Эдмонтона» (3:0) и второй раз за сезон сыграл на ноль.

Второй звездой признан форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, оформивший хет-трик в матче с «Сиэтлом» (5:8).

Третья звезда дня — вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, который сыграл на ноль и сделал 36 сейва во встрече с «Каролиной» (4:0).