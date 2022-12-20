46 сэйвов Сорокина — второй результат в истории НХЛ в матче на ноль без победы

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 46 сэйвов в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:1 Б). Это второй результат в истории НХЛ в матче на ноль без победы.

Только голкипер «Эдмонтона» Кертис Джозеф в 1996 году отбил больше бросков в проигранном матче — 52 — против «Детройта» (0:0).

Сорокин повторил результат Стива Мэйсона из «Филадельфии» в ноябре 2014 года против «Айлендерс» (0:1 Б).

Вратарь «Нью-Йорка» Сорокин вошел в тройку звезд по итогам игрового дня в НХЛ.