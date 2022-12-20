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Сын Горди Хоу — о рекорде Овечкина: «Он немного нервничает, но мы поддерживаем его»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин с сыновьями Горди Хоу — Марком и Марти.
Фото ХК «Вашингтон», Соцсети

Марк Хоу, сын хоккеиста легендарного Горди Хоу, поделился мнением о возможном рекорде российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ. Форварду осталось забить два гола, чтобы стать вторым лучшим снайпером в истории лиги.

20 декабря Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу три клюшки с автографами после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы здесь поддерживаем Овечкина, и это здорово — быть на арене. Просто почувствовав атмосферу и наблюдая за Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Парни Хоу в городе, это большое давление на него. Интересно следить за этим. Это часть хоккейной истории, здорово быть ее частью», — приводит слова Марка Хоу пресс-служба НХЛ.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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4 Колорадо 30 17 13 36
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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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