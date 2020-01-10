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4 года назад Овечкин покорил рубеж в 500 заброшенных шайб в НХЛ

12:37
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10 января 2016 года нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения отметки в 500 голов. Памятный рубеж был преодолен на 17-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:1), когда Овечкин реализовал большинство.

Он также стал первым россиянином, которому удалось преодолеть отметку в 500 голов в НХЛ.

На данный момент в активе капитана «Вашингтона» 684 гола в 1129 матчах. Он делит 11-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

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