3 очка Кучерова и 2 очка Сергачева принесли "Тампе" победу над "Оттавой"

"Оттава" на своем льду проиграла "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик, а его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сделал голевую передачу и забросил шайбу.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

Кучеров признан второй звездой матча, а Сергачев - третьей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Тампа-Бэй" - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Гурд - 21 (Кучеров, Пойнт), 12:04 - 0:1. Ткачак - 21 (Демело, Пажо), 18:48 - 1:1. Сергачев - 6 (Кучеров, Коберн), 27:48 - 1:2. Пойнт - 41 (Гурд, Кучеров), 33:43 - 1:3. Веронно - 2 (бол., Балцерс, Воланин), 44:34 - 2:3. Гурд - 22 (Коберн, Сергачев), 45:22 - 2:4. Стэмкос - 42 (Жозеф, Палат), 56:55 - 2:5.

Вратари: Андерсон - Василевский.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 24 (11+4+9) - 26 (5+10+11).

Наши: - - Кучеров (19.36/1/+3), Сергачев (20.06/6/+2).

2 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre.