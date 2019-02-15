06:42 | Хоккей — НХЛ

24 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Виннипег"

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"Колорадо" обыграл "Виннипег" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Эвеланш" прервал 8-матчевую серию поражений.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Колорадо" - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Тонинато - 1 (Грир, Джонсон), 5:21 - 0:1. Ландескуг - 30 (Маккиннон, Рантанен), 10:29 - 0:2. Танев - 12, 10:53 - 1:2. Комфер - 12 (мен., Нието), 26:12 - 1:3. Андригетто - 4 (Нието, Колверт), 56:21 - 1:4.

Вратари: Хеллебайк - Варламов.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 25 (8+9+8) - 35 (13+12+10).

Наши: - - Задоров (19.22/0/0).

15 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

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