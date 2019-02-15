24 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Виннипег"

"Колорадо" обыграл "Виннипег" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Эвеланш" прервал 8-матчевую серию поражений.
Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Колорадо" - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Тонинато - 1 (Грир, Джонсон), 5:21 - 0:1. Ландескуг - 30 (Маккиннон, Рантанен), 10:29 - 0:2. Танев - 12, 10:53 - 1:2. Комфер - 12 (мен., Нието), 26:12 - 1:3. Андригетто - 4 (Нието, Колверт), 56:21 - 1:4.
Вратари: Хеллебайк - Варламов.
Штраф: 13 - 15.
Броски: 25 (8+9+8) - 35 (13+12+10).
Наши: - - Задоров (19.22/0/0).
15 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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