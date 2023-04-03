Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам среди новичков за сезон
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Марченко.
Таким образом, 22-летний россиянин забил свой 21-й гол в сезоне и установил рекорд для новичков в истории «Блу Джэкетс».
Марченко побил результат Пьера-Люка Дюбуа, который в сезоне-2017/18 забросил 20 шайб за сезон.
Марченко в этой «регулярке» провел за «Коламбус» 53 матча и забрал 25 (21+4) очка.
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|3.04
|01:00
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Коламбус – Оттава
|4 : 3 ОТ
|3.04
|01:00
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Питтсбург – Филадельфия
|4 : 2
|3.04
|01:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|3.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|2 : 5
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 1
|3.04
|03:00
|
Калгари – Анахайм
|5 : 4
|3.04
|03:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 4
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