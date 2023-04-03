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Сегодня, 07:13

Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам среди новичков за сезон

Руслан Минаев
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Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Марченко.

Таким образом, 22-летний россиянин забил свой 21-й гол в сезоне и установил рекорд для новичков в истории «Блу Джэкетс».

Марченко побил результат Пьера-Люка Дюбуа, который в сезоне-2017/18 забросил 20 шайб за сезон.

Марченко в этой «регулярке» провел за «Коламбус» 53 матча и забрал 25 (21+4) очка.

Кирилл Марченко
Пьер-Люк Дюбуа
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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