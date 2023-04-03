«Калгари» обыграл «Анахайм», Задоров забил гол

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Флэймз» защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой.

После этого матча «Калгари» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 56 очками — на 15-й строчке.