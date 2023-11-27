Бучневич, Тренин и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 1000 рублей всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой недели среди россиян признан нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который в трех матчах набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1».

Второй звездой недели стал нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин. На его счету 3 (3+0) очка в четырех матчах при показателе полезности «+4».

Третьей звездой недели признан нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он набрал 8 (2+6) очков в трех матчах при показателе полезности «+5».