Ничушкин, Сергачев, Бучневич — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

Первой звездой недели среди россиян признан нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, который в 3 матчах набрал 5 (4+1) очко при показателе полезности «+4».

Второй звездой недели стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На его счету 5 (2+3) очков в 3 матчах при показателе полезности «+1».

Третьей звездой недели признан нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах при нулевом показателе полезности.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 1000 рублей всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!