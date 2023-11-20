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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 19:10

Ничушкин, Сергачев, Бучневич — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Хоккеист Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

Первой звездой недели среди россиян признан нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, который в 3 матчах набрал 5 (4+1) очко при показателе полезности «+4».

Второй звездой недели стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. На его счету 5 (2+3) очков в 3 матчах при показателе полезности «+1».

Третьей звездой недели признан нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах при нулевом показателе полезности.

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