Виталий Ерфилов рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 Владимиром Мышкиным

Известный хоккейный тренер Виталий Ерфилов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 вратарем Владимиром Мышкиным.

— Лучшая вратарская реакция тех времен?

— Пожалуй, у Коноваленко.

— Лучше, чем у Третьяка?

— Думаю, да. Что было у Владика? Бойцовский характер! Старание. Техника. Сильный патриотизм. Волевой мальчишка. Когда я с Мышкиным поработал, в какой-то газете сказал — мол, у Володи растяжка, гибкость получше, чем у Третьяка. Корреспондент обрадовался: «А почему?»

— Почему?

— Потому что я был научен горьким опытом — с Володей-то занимался через восемь лет после Владика. Работе над техникой уделял больше внимания. А корреспондент возьми да напиши: «У Мышкина техника выше, чем у Третьяка!»

— Обиделся Владислав Александрович?

— Обиделся! Встречает: «Что ж вы написали?» Я не стал оправдываться. Ответил: «Действительно так считаю — у Мышкина техника выше! Зато у тебя характер, воля железная...»

— Позже Третьяк оттаял?

— Вроде бы. Понял — я не хотел его обидеть.

— Мышкина для хоккея тоже открыли вы?

— Да, впервые увидел его в Кирово-Чепецке. Володе было лет 15. Основным вратарем «Олимпии» считался Толя Собачкин. Можете вообразить реакцию болельщиков, когда диктор объявлял: «Вместо Собачкина ворота защищает Мышкин...»

— Третьяк сказал нам: «Сегодня Мышкин не пробился бы». Допускаете?

— Вполне. За столько лет все изменилось — и хоккей, и вратарская техника. Теперь в НХЛ голкипера ростом меньше 185 сантиметров даже не драфтуют! Вообще не рассматривают! Ставка на двухметровых парней.

— У Мышкина какой рост?

— 176. А у Третьяка — 185. Вот он бы и сейчас играл!