Виталий Ерфилов рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 Владимиром Мышкиным
Известный хоккейный тренер Виталий Ерфилов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 вратарем Владимиром Мышкиным.
— Лучшая вратарская реакция тех времен?
— Пожалуй, у Коноваленко.
— Лучше, чем у Третьяка?
— Думаю, да. Что было у Владика? Бойцовский характер! Старание. Техника. Сильный патриотизм. Волевой мальчишка. Когда я с Мышкиным поработал, в какой-то газете сказал — мол, у Володи растяжка, гибкость получше, чем у Третьяка. Корреспондент обрадовался: «А почему?»
— Почему?
— Потому что я был научен горьким опытом — с Володей-то занимался через восемь лет после Владика. Работе над техникой уделял больше внимания. А корреспондент возьми да напиши: «У Мышкина техника выше, чем у Третьяка!»
— Обиделся Владислав Александрович?
— Обиделся! Встречает: «Что ж вы написали?» Я не стал оправдываться. Ответил: «Действительно так считаю — у Мышкина техника выше! Зато у тебя характер, воля железная...»
— Позже Третьяк оттаял?
— Вроде бы. Понял — я не хотел его обидеть.
— Мышкина для хоккея тоже открыли вы?
— Да, впервые увидел его в Кирово-Чепецке. Володе было лет 15. Основным вратарем «Олимпии» считался Толя Собачкин. Можете вообразить реакцию болельщиков, когда диктор объявлял: «Вместо Собачкина ворота защищает Мышкин...»
— Третьяк сказал нам: «Сегодня Мышкин не пробился бы». Допускаете?
— Вполне. За столько лет все изменилось — и хоккей, и вратарская техника. Теперь в НХЛ голкипера ростом меньше 185 сантиметров даже не драфтуют! Вообще не рассматривают! Ставка на двухметровых парней.
— У Мышкина какой рост?
— 176. А у Третьяка — 185. Вот он бы и сейчас играл!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|77
|49
|28
|105
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|- : -
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19