Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

22 апреля, 23:50

«У Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить...» Первый тренер Третьяка — о лучшем вратаре ХХ века

Первый тренер Третьяка вспомнил самые неудачные матчи в карьере вратаря
Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Олег Неелов

Виталий Ерфилов, первый тренер Владислава Третьяка, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил самые неудачные матчи в карьере величайшего вратаря в истории нашего хоккея.

— У каждого есть тяжелая черта характера. Какая у Третьяка?

— Эгоизм.

— В чем выражалось?

— Не давал никому играть! Кто сидел за ним — пропали как вратари.

— Это нормально.

— С его точки зрения — да. Говорил: «Я хочу играть все матчи, мне нужна практика». Надо так надо. Хотя черные полосы у него тоже были.

— Ну-ка напомните.

— Про первую мало кто знает — это финал молодежного чемпионата СССР в Новосибирске. Вели 3:0 после первого периода у «Трактора». Во втором сразу же забили четвертую. И расслабились. Сгорели 4:5. Владик не выручил. Заняли шестое место, что для ЦСКА катастрофа!

Валерий Харламов, Виталий Ерфилов, Владислав Третьяк. «Крикунов — садист. Даже меня переплюнул». Интервью первого тренера Третьяка и Харламова

— Еще черные полосы?

— А вы не помните, как пропустил восемь от чехов на «Известиях»? Тихонов психолога привлек в команду — тот поработал с Третьяком.

— Есть у вас объяснение — почему после психолога провалился?

— А я знаю почему.

— Пусть узнают все.

— Внушал: «Чего тебе бояться-то? Расслабься, ты лучший вратарь мира...» А у Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить. Настраивался! Особенно страшно было в 1972-м — вот и сыграл как Бог. Просто тигр лютый.

— А психолог?

— Внушил, что Третьяку нечего бояться — тот и поверил. Вышел расслабленный. Ну и напускал!

— В Лейк-Плэсиде психологов не было.

— Пропустил две — и Тихонов посчитал, что это много. Заменил на Мышкина. А все почему? У Тихонова страхов было еще больше, чем у Третьяка! Леня Рейзер написал книжку со странным названием — что-то вроде «Синдром Тихонова». Там прямо сказано: основная двигающая черта Виктора Васильевича — страх за себя! Боялся проиграть!

— Вот как?

— Поэтому и держал хоккеистов месяцами на сборах. Следил за каждым. Его ж не приняли в ЦСКА!

— Кто?

— Харламов, Петров, Гусев... У Виктора Васильевича к тому моменту ни авторитета, ни побед. Создал звено — Жлуктов, Балдерис и Капустин. Стравил их со стариками. Стали соревноваться — и про Тихонова на время забыли.

Владислав Третьяк
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Третьяка объяснил, в чем разница между лучшим голкипером в истории нашего хоккея и канадскими вратарями

Виталий Ерфилов рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 Владимиром Мышкиным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 77 49 28 105
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
Результаты / календарь
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
23.04 02:00
Коламбус – Оттава
 - : -
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 - : -
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 - : -
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.04 22:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости