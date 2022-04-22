«У Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить...» Первый тренер Третьяка — о лучшем вратаре ХХ века
Виталий Ерфилов, первый тренер Владислава Третьяка, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил самые неудачные матчи в карьере величайшего вратаря в истории нашего хоккея.
— У каждого есть тяжелая черта характера. Какая у Третьяка?
— Эгоизм.
— В чем выражалось?
— Не давал никому играть! Кто сидел за ним — пропали как вратари.
— Это нормально.
— С его точки зрения — да. Говорил: «Я хочу играть все матчи, мне нужна практика». Надо так надо. Хотя черные полосы у него тоже были.
— Ну-ка напомните.
— Про первую мало кто знает — это финал молодежного чемпионата СССР в Новосибирске. Вели 3:0 после первого периода у «Трактора». Во втором сразу же забили четвертую. И расслабились. Сгорели 4:5. Владик не выручил. Заняли шестое место, что для ЦСКА катастрофа!
— Еще черные полосы?
— А вы не помните, как пропустил восемь от чехов на «Известиях»? Тихонов психолога привлек в команду — тот поработал с Третьяком.
— Есть у вас объяснение — почему после психолога провалился?
— А я знаю почему.
— Пусть узнают все.
— Внушал: «Чего тебе бояться-то? Расслабься, ты лучший вратарь мира...» А у Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить. Настраивался! Особенно страшно было в 1972-м — вот и сыграл как Бог. Просто тигр лютый.
— А психолог?
— Внушил, что Третьяку нечего бояться — тот и поверил. Вышел расслабленный. Ну и напускал!
— В Лейк-Плэсиде психологов не было.
— Пропустил две — и Тихонов посчитал, что это много. Заменил на Мышкина. А все почему? У Тихонова страхов было еще больше, чем у Третьяка! Леня Рейзер написал книжку со странным названием — что-то вроде «Синдром Тихонова». Там прямо сказано: основная двигающая черта Виктора Васильевича — страх за себя! Боялся проиграть!
— Вот как?
— Поэтому и держал хоккеистов месяцами на сборах. Следил за каждым. Его ж не приняли в ЦСКА!
— Кто?
— Харламов, Петров, Гусев... У Виктора Васильевича к тому моменту ни авторитета, ни побед. Создал звено — Жлуктов, Балдерис и Капустин. Стравил их со стариками. Стали соревноваться — и про Тихонова на время забыли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|77
|49
|28
|105
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|- : -
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19