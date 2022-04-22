Виталий Ерфилов, первый тренер Владислава Третьяка, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил самые неудачные матчи в карьере величайшего вратаря в истории нашего хоккея.

— У каждого есть тяжелая черта характера. Какая у Третьяка?

— Эгоизм.

— В чем выражалось?

— Не давал никому играть! Кто сидел за ним — пропали как вратари.

— Это нормально.

— С его точки зрения — да. Говорил: «Я хочу играть все матчи, мне нужна практика». Надо так надо. Хотя черные полосы у него тоже были.

— Ну-ка напомните.

— Про первую мало кто знает — это финал молодежного чемпионата СССР в Новосибирске. Вели 3:0 после первого периода у «Трактора». Во втором сразу же забили четвертую. И расслабились. Сгорели 4:5. Владик не выручил. Заняли шестое место, что для ЦСКА катастрофа!

— Еще черные полосы?

— А вы не помните, как пропустил восемь от чехов на «Известиях»? Тихонов психолога привлек в команду — тот поработал с Третьяком.

— Есть у вас объяснение — почему после психолога провалился?

— А я знаю почему.

— Пусть узнают все.

— Внушал: «Чего тебе бояться-то? Расслабься, ты лучший вратарь мира...» А у Владика многое держалось на страхе. Он как двигатель. Страх подвести команду, страх навалить. Настраивался! Особенно страшно было в 1972-м — вот и сыграл как Бог. Просто тигр лютый.

— А психолог?

— Внушил, что Третьяку нечего бояться — тот и поверил. Вышел расслабленный. Ну и напускал!

— В Лейк-Плэсиде психологов не было.

— Пропустил две — и Тихонов посчитал, что это много. Заменил на Мышкина. А все почему? У Тихонова страхов было еще больше, чем у Третьяка! Леня Рейзер написал книжку со странным названием — что-то вроде «Синдром Тихонова». Там прямо сказано: основная двигающая черта Виктора Васильевича — страх за себя! Боялся проиграть!

— Вот как?

— Поэтому и держал хоккеистов месяцами на сборах. Следил за каждым. Его ж не приняли в ЦСКА!

— Кто?

— Харламов, Петров, Гусев... У Виктора Васильевича к тому моменту ни авторитета, ни побед. Создал звено — Жлуктов, Балдерис и Капустин. Стравил их со стариками. Стали соревноваться — и про Тихонова на время забыли.