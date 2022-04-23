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Виталий Ерфилов: «Два года с Харламовым отработал — пока не выяснилось, что он липач»

Виталий Ерфилов рассказал, как работал в школе ЦСКА в Валерием Харламовым
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Валерий Харламов.
Фото Олег Неелов

Виталий Ерфилов, первый тренер Валерия Харламова, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как работал в школе ЦСКА с будущей звездой мирового хоккея.

— О том, что вы первый тренер Харламова, знают немногие.

— Два года с Валеркой отработал — пока не выяснилось, что он липач. Играл в детской команде ЦСКА 1949 года, а сам-то 1948-го.

— Как вскрылось, что приврал с возрастом?

— Отец пришел — сказал! «Виталик, я не могу — подведет же команду». Харламов был одним из лидеров, а их всегда проверяют. Папа Боря и говорит: «Его разлипатят, а с ЦСКА очки снимут».

— Как он оказался в вашей команде?

— Пришел и записался. Жил неподалеку, на Соколе. Валера в детстве переболел менингитом — ему вообще запретили заниматься спортом! Так он справку не принес и родителям ничего не сказал. Узнали позже. А в команде 1948 года лидером уже не был. Сезона три-четыре — на подхвате. Там выделялись Смолин, Богомолов — здоровяки-нападающие!

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— Все прорезалось потом?

— Харламов удивлял решениями. Как-то играли на Кубок Москвы со «Спартаком». Выскочил на красную — перед ним два защитника. Огромные лбы. Валерка начал оглядываться, медленно покатился к борту. Всем ясно — забздел!

— Как формулируете.

— Защитники его поджимают, теснят. Ну, думаю, сейчас шайбу потеряет. А Харламов вдруг взрывается, на скорости пролетает между двумя и забивает! Оба проспали!

— Какой был хоккеист.

— С канадцами в Суперсерии этот трюк повторил! Делал вещи, которых от него никто не ожидал.

Валерий Харламов
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2 Рейнджерс 78 51 27 108
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4 Вашингтон 77 43 34 97
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2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
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3 Сент-Луис 78 47 31 105
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Миннесота – Сиэтл
 - : -
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Аризона – Вашингтон
 - : -
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- : -
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Детройт – Питтсбург
 - : -
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Нью-Джерси – Каролина
 - : -
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