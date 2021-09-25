Третьяк поздравил Тардифа с победой на выборах президента ИИХФ

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу Люка Тардифа на выборах президента ИИХФ.

«От имени всей хоккейной России поздравляю Тардифа с победой на выборах президента ИИХФ! Россия всегда относилась к работе Международной федерации с огромным уважением. Люк Тардиф — опытный хоккейный функционер, много лет работал в руководящих органах ИИХФ. Он профессионал, хорошо зарекомендовал себя, как один из важных членов управленческой команды Фазеля. Не сомневаюсь, что Люк Тардиф будет успешно трудиться на новом посту, а мировой хоккей под его руководством добьется новых свершений и достижений.

Международная федерация всегда была и остается дружной хоккейной семьей. Внутри нее все заботятся друг о друге и общими усилиями развивают хоккей. У России будут хорошие рабочие и человеческие отношения с новым президентом ИИХФ. Мы входим в число ведущих хоккейных стран мира и обязательно наладим все необходимые контакты с Люком Тардифом и его командой", — приводит слова Третьяка ФХР.

Французский специалист получил 67 голосов в четвертом туре. Его соперник — немец Франц Райндль — получил 39 голосов.

Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.