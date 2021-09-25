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Француз Люк Тардиф избран новым президентом ИИХФ

12:30
Люк Тардиф. Фото AFP
Люк Тардиф. Фото AFP

Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

Французский специалист получил 67 голосов в четвертом туре. Его соперник — немец Франц Райндль — получил 39 голосов.

Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.

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Сергей Разин все материалы автора

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