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Каменский высказался о назначении Тардифа на пост главы ИИХФ

13:29

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» избрание Люка Тардифа новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Большинство проголосовало, значит федерации ему доверяют. Значит, именно он должен работать после Фазеля. Я не могу ничего о нем сказать, так как не знаком с ним лично. Но я думаю, Рене Фазель сможет объяснить ему все процессы. Посмотрим по работе. Главный показатель — его работа», — сказал Каменский «СЭ».

Французский функционер получил 67 голосов в четвертом туре, его соперник — немец Франц Райндль — 39 голосов.

Напомним, что Рене Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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