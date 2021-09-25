Каменский высказался о назначении Тардифа на пост главы ИИХФ

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» избрание Люка Тардифа новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Большинство проголосовало, значит федерации ему доверяют. Значит, именно он должен работать после Фазеля. Я не могу ничего о нем сказать, так как не знаком с ним лично. Но я думаю, Рене Фазель сможет объяснить ему все процессы. Посмотрим по работе. Главный показатель — его работа», — сказал Каменский «СЭ».

Французский функционер получил 67 голосов в четвертом туре, его соперник — немец Франц Райндль — 39 голосов.

Напомним, что Рене Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года.