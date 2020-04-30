Россия разгромила Францию на старте домашнего ЧМ. Он стал кошмаром

Сегодня исполнилось 20 лет стартовому матчу сборной России на домашнем чемпионате мира-2000. Турнир проходил в Санкт-Петербурге, российская команда в первой игре разгромила Францию — 8:1. Хет-трик оформил Максим Сушинский, дубль сделал Павел Буре, еще по шайбе забросили Максим Афиногенов, Сергей Гончар и Александр Прокопьев.

Несмотря на уверенную победу в стартовой игре и звездный состав, Россия провалила турнир. После разгрома Франции последовали поражение от США (0:3) и Швейцарии (2:3).

На втором этапе россияне последовательно уступили Латвии (2:3) и Белоруссии (0:1), а затем одолели в ничего не решавшем матче Швецию (4:2).

Россия в результате заняла 11-е место на ЧМ-2000, этот результат стал худшим в ее истории.