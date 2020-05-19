«Он унижал меня. Показывал всем, что я ничтожество». Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде

Хоккеист Аким Алиу рассказал о жестоком обращении со стороны одноклубника во времена выступлений в OHL за «Виндзор».

— В то время я уехал из своего родного Торонто и отправился играть в OHL. Я был всего лишь 16-летним ребенком со своими мечтами. Во мне не было ничего необычного. Но когда я заиграл в «Виндзоре», у меня появилась цель. В нашей команде играл один парень — один из тех, кого считали будущей звездой НХЛ. И именно он, взглянув на меня, решил превратить мою жизнь в ад.

На первых тренировках он просто смазывал мою ракушку разогревающим бальзамом, вытаскивал экипировку на улицу и закидывал ее на крышу. А затем он начал унижать меня в глазах товарищей по команде и тренеров, в общем всех, кто прислушивался к нему. Он издевался над моей одеждой и акцентом. Он постоянно демонстрировал мне, что я ничтожество, нечто нечеловеческое.

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