Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.

Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.

— Любил вас Анатолий Владимирович?

— На дружбу я не претендую — но ему в Кудепсте было скучно. А рассказчик Тарасов бесподобный. Вот приехал я, его московский знакомый. Постоянно зазывал к себе — и сыпал историями. Я все запомнил!

— Да мы руки готовы вам целовать.

— Но рассказывал своеобразно! Отправлялись на пляж, заходили в море. Тарасов здорово умел лежать на воде. У меня же почему-то не получалось. Он раскинет руки — и блаженно произносит: «А теперь слушай...»

— А вы?

— Барахтаюсь рядом! Или плаваю вокруг Тарасова брассом — пока не завершится рассказ!

— Хотели бы мы посмотреть.

— Начал вдруг вспоминать про авиакатастрофу команды ВВС, в которой погиб его брат Юрий. Говорит: «Знаешь, Юрка перед вылетом пришел к нам домой. Увидел шикарные духи «Красная Москва», которые я достал своей Нине Григорьевне. Не «Шипр» какой-то — она была безумно рада! А Юрка взял — и весь флакон на себя вылил. Через день погиб. Вот такое у меня последнее воспоминание о брате».

— Какая история.

— Еще одну запомнил — футбольная команда ВВС боролась за выход в высшую лигу. А тренировал ее Тарасов!

— Это прошло мимо нас.

— Главный конкурент — «Пищевик», который курировал нарком Зотов. А ВВС поддерживал Василий Сталин. Предстоял решающий матч. Тарасову докладывают: явились гонцы от «Пищевика», ребятам из ВВС принесли взятку. Тот в растерянности. Записывается на прием к Василию Иосифовичу. Приезжает, рассказывает...

— А в том кабинете разговор короткий?

— Сталин нажимает кнопку — в кабинет заходит молодой красавец генерал. «Сейчас Анатолий Владимирович тебе все доложит. Прошу довести это дело до конца!» До матча — дня четыре. Тарасов мне говорит: «Мы сидим на сборах, никто не звонит. Будто и не было ничего. Думаю — наверное, замяли...»

— А не замяли?

— Далее было вот что — я слышал подтверждение этой истории и от других людей. Произошло невиданное! На стадионе «Динамо» за руку поймали человека, который двум футболистам ВВС передавал деньги. В подтрибунном помещении!

— Ах, безобразие.

— Тарасов описывал: выходит из автобуса, у заборчика толпа болельщиков. Видит — кто-то машет рукой. Тот самый молодой генерал улыбается: «Все в порядке!»

— Фамилии известны?

— В «Динамо» в тройке с Юрзиновым играл мальчик по фамилии Стриганов. Вот его отец был в команде ВВС. Эту фамилию мне называли.

— Кто подтверждал?

— Кулагин. Он в той футбольной команде был запасным. А как сложилась судьба пойманных игроков — ей-богу, не знаю! (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Ратнера — здесь