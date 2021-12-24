Один из руководителей спортивного ТВ СССР — о Тарасове: «Ему докладывают: гонцы от «Пищевика» принесли взятку»
Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.
Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.
— Любил вас Анатолий Владимирович?
— На дружбу я не претендую — но ему в Кудепсте было скучно. А рассказчик Тарасов бесподобный. Вот приехал я, его московский знакомый. Постоянно зазывал к себе — и сыпал историями. Я все запомнил!
— Да мы руки готовы вам целовать.
— Но рассказывал своеобразно! Отправлялись на пляж, заходили в море. Тарасов здорово умел лежать на воде. У меня же почему-то не получалось. Он раскинет руки — и блаженно произносит: «А теперь слушай...»
— А вы?
— Барахтаюсь рядом! Или плаваю вокруг Тарасова брассом — пока не завершится рассказ!
— Хотели бы мы посмотреть.
— Начал вдруг вспоминать про авиакатастрофу команды ВВС, в которой погиб его брат Юрий. Говорит: «Знаешь, Юрка перед вылетом пришел к нам домой. Увидел шикарные духи «Красная Москва», которые я достал своей Нине Григорьевне. Не «Шипр» какой-то — она была безумно рада! А Юрка взял — и весь флакон на себя вылил. Через день погиб. Вот такое у меня последнее воспоминание о брате».
— Какая история.
— Еще одну запомнил — футбольная команда ВВС боролась за выход в высшую лигу. А тренировал ее Тарасов!
— Это прошло мимо нас.
— Главный конкурент — «Пищевик», который курировал нарком Зотов. А ВВС поддерживал Василий Сталин. Предстоял решающий матч. Тарасову докладывают: явились гонцы от «Пищевика», ребятам из ВВС принесли взятку. Тот в растерянности. Записывается на прием к Василию Иосифовичу. Приезжает, рассказывает...
— А в том кабинете разговор короткий?
— Сталин нажимает кнопку — в кабинет заходит молодой красавец генерал. «Сейчас Анатолий Владимирович тебе все доложит. Прошу довести это дело до конца!» До матча — дня четыре. Тарасов мне говорит: «Мы сидим на сборах, никто не звонит. Будто и не было ничего. Думаю — наверное, замяли...»
— А не замяли?
— Далее было вот что — я слышал подтверждение этой истории и от других людей. Произошло невиданное! На стадионе «Динамо» за руку поймали человека, который двум футболистам ВВС передавал деньги. В подтрибунном помещении!
— Ах, безобразие.
— Тарасов описывал: выходит из автобуса, у заборчика толпа болельщиков. Видит — кто-то машет рукой. Тот самый молодой генерал улыбается: «Все в порядке!»
— Фамилии известны?
— В «Динамо» в тройке с Юрзиновым играл мальчик по фамилии Стриганов. Вот его отец был в команде ВВС. Эту фамилию мне называли.
— Кто подтверждал?
— Кулагин. Он в той футбольной команде был запасным. А как сложилась судьба пойманных игроков — ей-богу, не знаю! (Юрий Голышак, Александр Кружков)
Полностью интервью Ратнера — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/fridays/reviews/razgovor-po-pyatnicam-arkadiy-ratner-o-tarasove-brezhneve-chernenko-bratyah-mayorovyh-maslachenko-ozerove-1872697/
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