Чернышенко заявил, что правительство РФ уделяет большое внимание развитию хоккея

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о развитии хоккея в стране.

«Правительство уделяет большое внимание развитию хоккея, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — На сегодняшний день хоккеем в России профессионально занимается более 623 тысяч человек. По всей стране работает 839 крытых ледовых дворцов спорта, воспитывают наших ребят и будущих чемпионов более 3,7 тысяч тренеров. Именно благодаря тренерам современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает традиции советского хоккея.

Среди любительских команд большую популярность получила Ночная хоккейная лига, созданная в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. На средства, полученные победителями турниров НХЛ, в регионах было построено четыре новые ледовые арены: по одной в Челябинске и Казани и еще две в Екатеринбурге".

В среду отмечается 75-летие отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе 12 команд провели дебютные матчи первого чемпионата СССР.