Максим Майоров: «Перевес багажа обошелся дороже, чем билеты на самолет»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров вспомнил, как возвращался в Россию из НХЛ.

— Я помню, был один супернеприятный момент в Америке, — цитирует Маорова официальный сайт КХЛ. — Я уже знал, что возвращаюсь в КХЛ, и нужно было собрать все свои вещи. В итоге перевес багажа обошелся нам дороже, чем билеты на самолет. Когда уезжаешь на лето, берешь все, что нужно по мелочи, а остальное оставляешь в контейнере в хранилище. А тут пришлось упаковать 4 года жизни.

Прямого самолета в Россию не был, уже не помню из какого города мы вылетали, из Чикаго или Бостона, пересадка в Риме, только потом Москва. Запоминающееся путешествие... Трудно передать словами количество багажа и его перевес. И сейчас мое отношение к переездам не изменилось. Не люблю собираться и всегда ленюсь, оттягиваю «удовольствие» до последнего момента. Даже перед отпуском есть такая тенденция — упаковку чемоданов откладываю на последний момент, но потом собираюсь за 15 минут. Тяжело все это дается

Майоров выступал в НХЛ за «Коламбус». Он вернулся в 2012 году, подписав контракт с «Атлантом». Потом он перешел в «Динамо», а затем оказался в «Салавате».