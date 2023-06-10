Лучший вратарь Кубка Континента Мошкин заявил, что играл на турнире с травмой

Вратарь сборной России-2 Андрей Мошкин прокомментировал итоги Кубка Континента по следж-хоккею и поражение в финальном матче от команды России-1 (0:5).

— К финальному матчу парни лучше подготовились: лучше размялись, лучше прошла разминка. Соответственно, лучше счет. Старались обыграть Россию-1, но что есть, то есть. Приятно, конечно, что признали лучшим вратарем турнира, но это — не моя награда. Очень доволен тем, как прошел турнир — и освещением, и атмосферой. Со сборной России-1 тоже можно играть: те же люди, те же клюшки. В первом матче с Россией-1 я повредил плечо. Выходил с травмой, но все нормально — играть можно.

По итогам Кубка Континента, который проходил в Сочи, Мошкина признали лучшим вратарем турнира.