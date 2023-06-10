Сборная России выиграла Кубок Континента по следж-хоккею

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В Сочи завершился традиционный Кубок Континента по следж-хоккею. В финальном матче турнира сборная России-1 обыграла Россию-2 (5:0).

По итогам Кубка Континента определились лучшие игроки по амплуа. Лучшим нападающим признали Евгения Петрова (Россия-1), защитником — Дмитрия Галкина (Россия-1), а вратарем — Андрея Мошкина (Россия-2).

Итоговое положение команд:

1. Россия-1

2. Россия-2

3. Казахстан

4. Армения