Хабибулин - о локауте и Казани: "На любой рейс садились, как на последний"

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" вспомнил, как выступал за "Ак Барс" во время локаута. Он провел в клубе сезон-2004/05.

В Казани хотели создать очень сильную команду, чтобы отметить 1000-летие города, однако клуб вылетел в 1/4 плей-офф.

– У нас был именно набор игроков, но команды не было и ничего не получилось. Думаю, потому что командой руководил неправильный человек.

– Плохой тренер?

– Я не говорю, что Билялетдинов – плохой тренер. Просто ему нужны определенные игроки. Как мне показалось, он не понял, что делать с таким количеством звезд.

– Может, Россия была не готова к таким звездным командам?

– У многих был культурный шок. К Казани вопросов особо не было – мы жили в классной гостинице "Мираж", у нас была хорошая раздевалка. Другое дело, когда едешь в другие города. Я нормально все воспринимал, но для кого-то это было шоком.

– А правда, что Каспарайтису зарплату выдавали наличкой и он уносил деньги в шапке?

– Нет, у нас уже карточки тогда были. У меня проблем с получением зарплаты на карту не было.

– В "Ак Барсе" Ричардс говорил, что они летали на разваленном "кукурузнике". Не страшно было?

– Немного. Было впечатления, что самолеты трещат по швам.

– Был ли самый ужасный рейс в локаутный год?

– На любой рейс садились, как на последний… Летишь, все трясется, полки отваливаются.

Полностью интервью Николая Хабибулина – здесь