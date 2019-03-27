"Фролов в шоке от происходящего". Агент Бабаев - о претензиях хоккеисту после смерти Началовой

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о том, как хоккеист Александр Фролов отреагировал на обвинения в его адрес после смерти его бывшей гражданской жены Юлии Началовой. Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову по квартире, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011-го по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры. Певица умерла 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

– Мы с Сашей дружим. Это суперпорядочный, супердобрый, позитивный человек, который никогда в жизни никому ничего плохого не делал, – сказал Бабаев в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале". – Он наоборот только всем помогал. Здесь каждый что-то недоговаривает. Я на связи с ним, постоянно рассказываю, что происходит. Он просто в шоке. Многие люди, которые присутствуют здесь, знают правду и пытаются преподнести ее по-своему. Какие-то подставные юристы, которые ничего не знают, пытались куда-то дозвониться. Кто-то говорит, что отозвали иск. На самом деле два дня назад, когда они узнали, что он дал интервью для Первого канала, они быстренько засуетились и пытались это дело остановить. Причем дело только приостановлено. Иск нельзя отозвать, потому что Вера (дочь Юлии Началовой. – Прим. "СЭ") еще не вступила в права наследства.